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Шармазанов: Продажа Россией оружия Азербайджану не должна влиять на углубление армяно-российских отношений

Шармазанов: Продажа Россией оружия Азербайджану не должна влиять на углубление армяно-российских отношений
12 июля 2017 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан – не та страна, которой можно продавать оружие. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, отметив, что продажа Россией оружия Азербайджану не должна препятствовать углублению армяно-российских отношений.

«Оружие продают странам, которые намерены защищаться», - отметил он.

При этом по словам Шармазанова, продажа оружия не должна препятствовать углублению стратегических, военно-политических отношений Армении и России.

«С Россией у нас есть серьезная договорно-правовая база, обеспечивается очень серьезное сотрудничество в сфере обороны. И Армения, и Россия осуществляют все положения договора о партнерстве», - заявил вице-спикер, передает Aysor.am.

«Мы не должны обуславливать армяно-российские отношения лишь отношениями России и Азербайджана», - сказал он.

Ранее заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения из любой страны в Азербайджан, добавив, что не считает, что поставки российского оружия Азербайджану направлены против армян. По его словам, это бизнес российской стороны.

10 июля стало известно, что в порт Баку прибыли тяжелые огнеметные системы российского производства ТОС-1 «Солнцепек», около 200 ракет дальностью до 6 километров. В июне Министерство обороны Азербайджана сообщило о приобретении у России противотанкововых ракетных комплексов Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.

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