Сборная Армении по прыжкам в воду выступит на ЧМ
12 июля 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по прыжкам в воду отправилась в Будапешт, где с 14 по 22 июля примет участие в чемпионате мира. Главный тренер сборной Грачья Чандирян привлек в состав команды Льва Саргсяна, Владимира Арутюняна и Вардана Баяндуряна. Последний впервые выступит за сборную Армении.
Азат Арутюнян из-за травмы пропустит главное соревнование года.
На 10-метровой вышке будут соревноваться Арутюнян и Баяндурян, а в синхронных прыжках с аналогичной высоты Владимир на этот раз выступит вместе с Львом Саргсяном,передает НОК РА.
Самое значимое
17 июля «Манчестер Юнайтед», в составе которого играет капитан сборной Армении Генрих Мхитарян встретится с «Реал Солт-Лейк», за который в настоящее время выступает экс-игрок армянской сборной Юра Мовсисян.
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
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