Сборная Армении по прыжкам в воду выступит на ЧМ

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по прыжкам в воду отправилась в Будапешт, где с 14 по 22 июля примет участие в чемпионате мира. Главный тренер сборной Грачья Чандирян привлек в состав команды Льва Саргсяна, Владимира Арутюняна и Вардана Баяндуряна. Последний впервые выступит за сборную Армении.

Азат Арутюнян из-за травмы пропустит главное соревнование года.

На 10-метровой вышке будут соревноваться Арутюнян и Баяндурян, а в синхронных прыжках с аналогичной высоты Владимир на этот раз выступит вместе с Львом Саргсяном,передает НОК РА.