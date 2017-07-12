Армянские юные спортсмены выступят на Олимпийском фестивале в 6 дисциплинах
12 июля 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - С 22 по 30 июля юные спортсмены примут участие в Европейском летнем олимпийском фестивале, который пройдет в венгерском городе Дьёр.
Спортсмены примерно из 50 стран будут состязаться в 10 видах спорта: теннис, велоспорт, плавание, дзюдо, атлетика, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол и каноэ. Армянские юноши выступят в шести из них.
В Европейском летнем олимпийском фестивале примут участие Юрий Мартиросян, Артур Согоян, Эвелина Мартиросян, Ева Аветисян (все - теннис), Аму Асубов, Оганес Ераносян, Генрих Ераносян (все - велоспорт), Артур Барсегян, Варсеник Манучарян (оба - плавание), Артем Галачян, Самвел Геворгян, Арсен Аведисян, Роберт Торосян, Нуне Назарян (все - дзюдо), Давид Саргсян (атлетика), Жора Смбатян и Анаит Асадурян (все - спортивная гимнастика).
Руководитель делегации Армении - начальник управления спорта и международных связей НОКА Гагик Болшикян. «Армянские спортсмены многократно участвовали в олимпийских фестивалях, показывая хорошие результаты. Надеемся, что в 2017 году наши юноши также с честью представят Армению», - сказал Гагик Болшикян, сообщает НОК РА.
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