Шведские парламентарии обвинили президента Турции в геноциде

PanARMENIAN.Net - Пять членов парламента Швеции подали иск к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, обвинив его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе не прекращающихся с 2015 года столкновений между турецкими вооруженными силами и курдскими ополченцами. Международная прокуратура Швеции примет решение о том, будет ли по данному иску начато расследование. Если решение будет положительным, президенту Турции может грозить арест на территории Швеции.

Это первый подобный иск, который подается от имени граждан Швеции в отношении главы другого государства. Подача такого иска стала возможной после принятия в 2014 году в Швеции закона, позволяющего судам рассматривать любые дела, связанные с преступлениями против человечности, независимо от того, где эти преступления были совершены.

Комментируя подачу иска, шведские парламентарии, представители Левой партии и Партии зеленых выразили надежду, что и другие страны Европы последуют их примеру.

«Если Эрдогану не позволят бродить по Европе и оказывать влияние на европейские страны так, как он бы этого хотел, тогда, я надеюсь, это отразится на его политике»,— заявил один из истцов, член парламента от Партии зеленых Карл Шлитер, пишет «Коммерсант».