В аэропорту Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации чуть не произошла в аэропорту Сан-Франциско, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов.

Инцидент произошел ночью 7 июля.

При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на CBC.

«Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе», — говорится в заявлении федеральных авиационных властей.

Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Никто не пострадал.

«Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории», — сказал отставной капитан авиации компании United Airlines Росса Аймера.

«Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться», — сказал Аймер.

Администрация аэропорта и местные власти расследуют обстоятельства инцидента.