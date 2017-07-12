В аэропорту Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу (видео)
12 июля 2017 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации чуть не произошла в аэропорту Сан-Франциско, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов.
Инцидент произошел ночью 7 июля.
При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на CBC.
«Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе», — говорится в заявлении федеральных авиационных властей.
Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Никто не пострадал.
«Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории», — сказал отставной капитан авиации компании United Airlines Росса Аймера.
«Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться», — сказал Аймер.
Администрация аэропорта и местные власти расследуют обстоятельства инцидента.
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