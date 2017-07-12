Лавров подтвердил создание российско-американской группы по кибербезопасности

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет отказываться от своих слов о договоренностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по кибербезопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин и Трамп договорились о создании совместной группы по этой проблеме.

«Что касается встречи президентов Путина и Трампа, то я изложил наши оценки сразу после нашей встречи в Гамбурге. Я за свои слова отвечаю», - подчеркнул он, передает ТАСС.

«Я там был, в отличие от многих, которые сейчас пытаются описывать, что же там происходило», - добавил министр.

Лавров сообщил по итогам встречи лидеров РФ и США в Гамбурге, что стороны договорились создать двустороннюю рабочую группу по информационной безопасности.

Глава МИД РФ отметил также, что теме кибербезопасности было уделено большое внимание «в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной, в ней рождаются угрозы, включая террористическую, угрозы в сфере других мастей организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ: здесь и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал потрясающей свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июля на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.Ожидалось, что встреча Трампа и Путина займет полчаса, но президенты проговорили больше двух часов.