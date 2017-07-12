В бакинском суде завершилось следствие по делу Лапшина
12 июля 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане российского блогера Александра Лапшина.
На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова завершилось судебное следствие. Прокурор попросил суд предоставить ему время для подготовки обвинительной речи. Судебный процесс продолжится 14 июля, сообщает АПА.
Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Азербайджан обвиняетЛапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).
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