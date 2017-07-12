Как выглядят самые красивые банкноты мира

PanARMENIAN.Net - 11 июля Центральный банк Армении сообщил, что обсуждает вопрос введения пластиковых или гибридных банкнот, имеющих несколько степеней защиты. Их ввод будет осуществляться постепенно, по мере износа старых купюр и их вывода из обращения.

На банкноте достоинством 1 тысяча драмов будет изображен армянский поэт Паруйр Севак, 2 тысячи драмов — девятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, 5 тысяч драмов — американский писатель армянского происхождения Уильям Сароян, 10 тысяч драмов — великий композитор Комитас, 20 тысяч драмов — известный маринист Ованнес (Иван) Айвазовский, 50 тысяч — основатель Армянской Апостольской Церкви святой Григорий Просветитель.

Производство банкнот представляет собой сложный процесс: от дизайна до печати, которая не всегда однозначно принимается как в Армении, так и в других странах. Однако иногда при соответствующих усилиях и инвестициях удается получить подлинные шедевры, которые становятся поводом гордости для граждан страны. Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) из года в год выбирает лучшие решения редизайна банкнот по всему миру. В связи с ожидаемым редизайном банкнот в Армении, PanARMENIAN.Net решил представить несколько из них.

Норвежская крона, 2017 год

Самоанская тала, 2008 год

Фарерская крона, 2005 год

Бермудский доллар, 2009 год

Казахстанский тенге, 2013 год

Шотландский фунт, 2007 год