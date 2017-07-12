// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Как выглядят самые красивые банкноты мира

Как выглядят самые красивые банкноты мира
12 июля 2017 - 17:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 11 июля Центральный банк Армении сообщил, что обсуждает вопрос введения пластиковых или гибридных банкнот, имеющих несколько степеней защиты. Их ввод будет осуществляться постепенно, по мере износа старых купюр и их вывода из обращения.

На банкноте достоинством 1 тысяча драмов будет изображен армянский поэт Паруйр Севак, 2 тысячи драмов — девятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, 5 тысяч драмов — американский писатель армянского происхождения Уильям Сароян, 10 тысяч драмов — великий композитор Комитас, 20 тысяч драмов — известный маринист Ованнес (Иван) Айвазовский, 50 тысяч — основатель Армянской Апостольской Церкви святой Григорий Просветитель.

Производство банкнот представляет собой сложный процесс: от дизайна до печати, которая не всегда однозначно принимается как в Армении, так и в других странах. Однако иногда при соответствующих усилиях и инвестициях удается получить подлинные шедевры, которые становятся поводом гордости для граждан страны. Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) из года в год выбирает лучшие решения редизайна банкнот по всему миру. В связи с ожидаемым редизайном банкнот в Армении, PanARMENIAN.Net решил представить несколько из них.

Норвежская крона, 2017 год

Самоанская тала, 2008 год

Фарерская крона, 2005 год

Бермудский доллар, 2009 год

Казахстанский тенге, 2013 год

Шотландский фунт, 2007 год

Ссылки по теме:
IBNS Banknote of the Year
 Самое значимое
Пассажиропоток в армянских аэропортах вырос на 29.3% с начала 2017 годаПассажиропоток в армянских аэропортах вырос на 29.3% с начала 2017 года
В июне 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 211 252 пассажиров, что выше показателя за июнь 2016 года на 20.5 %
Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусовТемпература воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов
В Ереване ожидается +40 градусов жарыВ Ереване ожидается +40 градусов жары
На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
Минобрнауки РА выясняет детали скандала с фальшивыми армянскими дипломами израильских студентовМинобрнауки РА выясняет детали скандала с фальшивыми армянскими дипломами израильских студентов
Министерство образования и науки Армении обратилось в Министерство иностранных дел страны для посредничества по вопросу выяснения обстоятельств о выдаче израильским гражданам, окончившим вузы Армении, фальшивых дипломов стоматологов.
Partner news
 Статьи
Детство в Армении лучше, чем в Европе

Мхитарян об армянских детях, любимом голе и МЮ

 Самое читаемое в разделе
На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение
Ряд областных администраций и муниципалитетов Армении платили за статьи в фейковой Википедии
В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-4 градуса
В Ереване состоялся велопробег в рамках борьбы с курением
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
Айсберг размером с Уэльс откололся от ледника в Антарктиде В Антарктиде от шельфового ледника Ларсена (Larsen C) откололся айсберг массой 1 трлн т и площадью 5800 кв. км.
Армения и Сингапур подписали соглашение об авиасообщении Новое соглашение предполагает обязательства по созданию необходимых условий для осуществления неограниченной коммерческой деятельности между авиакомпаниями обеих сторон.
В бакинском суде завершилось следствие по делу Лапшина В бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане российского блогера Александра Лапшина.
Лавров подтвердил создание российско-американской группы по кибербезопасности Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин и Трамп договорились о создании совместной группы по этой проблеме.