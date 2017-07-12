Армения и Сингапур подписали соглашение об авиасообщении

PanARMENIAN.Net - Армения и Сингапур 12 июля подписали соглашение об авиасообщении.

Соглашение «О воздушном сообщении между правительством Республики Армения и правительством Республики Сингапур» подписал начальник Главного управления гражданской авиации Сергей Аветисян. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации.

Отмечается, что документ будет способствовать надлежащему правовому регулированию межгосударственных отношений в области авиации, а также обеспечит необходимую правовую основу и прогнозируемые условия для работы авиакомпаний в сфере перевозок.

Новое соглашение предполагает обязательства по созданию необходимых условий для осуществления неограниченной коммерческой деятельности между авиакомпаниями обеих сторон.

Соглашение подписано в ходе визита Аветисяна на 6-й международный авиационный форум «Развития и укрепления основ авиации».

С 23 октября 2013 года армянское правительство проводит политику «открытого неба» или программу по обеспечению конкурентных условий при предоставлении авиауслуг. После этого на армянский рынок пришли новые авиакомпании и вернулись ранее действующие в Армении: Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways, Al Naser, Mahan Air, Middle East airways, S7 Airlines, Czech, LOT.