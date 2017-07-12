Айсберг размером с Уэльс откололся от ледника в Антарктиде
12 июля 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Антарктиде от шельфового ледника Ларсена (Larsen C) откололся айсберг массой 1 трлн т и площадью 5800 кв. км. Сообщение об этом опубликовано на сайте проекта MIDAS британского Университета Суонси (Уэльс), ученые которого изучают изменения климата в Западной Антарктике и наблюдают за ледником Ларсена.
«Участок ледника Ларсена площадью 5800 кв. км откололся в период между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля», — говорится в заявлении Университета Суонси.
Ученые отмечают, что это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений. Его толщина достигает 200 метров, а зарубежные издания сравнивают его площадь с размерами штата Делавер (6500 кв. км) или с площадью, на которой могли бы разместиться два Люксембурга. Для сравнения площадь Москвы (вместе с Новой Москвой) — 2500 кв. км, передает РБК.
Специалисты проекта MIDAS наблюдают за ледником и тем, как увеличилась трещина в нем, в течение последних десяти лет. Трещину обнаружили еще в 2010 году и с тех пор за ней наблюдали с помощью спутника NASA Aqua MODIS, который передавал изображение ледника в тепловом инфракрасном диапазоне.
Откалывание айсберга уменьшает площадь шельфового ледника примерно на 12%, отмечают ученые.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
Армения и Сингапур подписали соглашение об авиасообщении Новое соглашение предполагает обязательства по созданию необходимых условий для осуществления неограниченной коммерческой деятельности между авиакомпаниями обеих сторон.
Как выглядят самые красивые банкноты мира В связи с ожидаемым редизайном банкнот в Армении, PanARMENIAN.Net решил представить несколько из них.
Шведские парламентарии обвинили президента Турции в геноциде Международная прокуратура Швеции примет решение о том, будет ли по данному иску начато расследование.
Ирак получил заказанные в 1980 году итальянские корабли Ирак получил заказанные правительством Саддама Хусейна в 1980 году корветы типа «Ассад» итальянской постройки, более тридцати лет отстаивавшиеся на приколе в итальянской военно-морской базе Специя.