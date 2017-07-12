Айсберг размером с Уэльс откололся от ледника в Антарктиде

PanARMENIAN.Net - В Антарктиде от шельфового ледника Ларсена (Larsen C) откололся айсберг массой 1 трлн т и площадью 5800 кв. км. Сообщение об этом опубликовано на сайте проекта MIDAS британского Университета Суонси (Уэльс), ученые которого изучают изменения климата в Западной Антарктике и наблюдают за ледником Ларсена.

«Участок ледника Ларсена площадью 5800 кв. км откололся в период между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля», — говорится в заявлении Университета Суонси.

Ученые отмечают, что это один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений. Его толщина достигает 200 метров, а зарубежные издания сравнивают его площадь с размерами штата Делавер (6500 кв. км) или с площадью, на которой могли бы разместиться два Люксембурга. Для сравнения площадь Москвы (вместе с Новой Москвой) — 2500 кв. км, передает РБК.

Специалисты проекта MIDAS наблюдают за ледником и тем, как увеличилась трещина в нем, в течение последних десяти лет. Трещину обнаружили еще в 2010 году и с тех пор за ней наблюдали с помощью спутника NASA Aqua MODIS, который передавал изображение ледника в тепловом инфракрасном диапазоне.

Откалывание айсберга уменьшает площадь шельфового ледника примерно на 12%, отмечают ученые.