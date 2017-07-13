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Интерпол отказал Азербайджану в объявлении чешского депутата в розыск из-за посещения Карабаха

Интерпол отказал Азербайджану в объявлении чешского депутата в розыск из-за посещения Карабаха
13 июля 2017 - 10:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Интерпол ответил отказом на требование Азербайджана объявить чешского евродепутата Яромира Штетину в международный розыск. Об этом сообщает Европейская народная партия, членом клуба которой является Штетина, передает чешское радио.

Лионское отделение Интерпола также обратилось с распоряжением к странам-членам, чтобы они устранили требование из своих национальных баз данных и не руководствовались им.

Органы в Баку обвинили Яромира Штетину после его февральского визита в Нагорный Карабах в нарушении азербайджанских законов. Совместно с евродепутатами из Люксембурга и Кипра он посетил Карабах в день проведения местного референдума, на котором было принято решение о принятии новой Конституции. В нее входит положение об ограничении полномочий президента и переименовании данной территории в Республику Арцах – староармянское название Нагорного Карабаха.

«Не поддерживать в этом конфликте Нагорный Карабах означает выражать согласие с национальной политикой на Кавказе, которую практиковал Сталин», - подчеркнул Штетина. По его словам, выдача ордера на арест трех евродепутатов имела целью запугать сотни международных специалистов, которые в настоящее время работают в Карабахе.

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Radio.cz: Интерпол отказал Азербайджану в объявлении чешского евродепутата Яромира Штетину в розыск
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