Samsung случайно рассекретил новую «раскладушку» Galaxy Folder 3
13 июля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В интернете появилось руководство по эксплуатации раскладного смартфона Samsung с обозначением SM-G9298, который только готовится к премьере.
Как стало известно из мануала, появившегося на китайском сайте Samsung, долгожданная корейская «раскладушка» получит два одинаковых дисплея по обеим сторонам верхней половинки корпуса: это будут экраны AMOLED диагональю 4,2 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Новинка будет работать под управлением четырёхъядерного процессора Snapdragon 821 и получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной, сообщает Popmech.ru.
Объём памяти можно будет увеличить до 256 ГБ с помощью карт формата microSD. Габариты Samsung SM-G9298 составят 128 х 61 х 16 миллиметров. Смартфон также получит аккумулятор ёмкостью 2300 мА•ч с возможностью беспроводной зарядки, графический ускоритель Adreno 530 и модем X12 LTE. На нижней половинке корпуса будут размещены две камеры разрешением 12 мегапикселей у основной и 5 Мп — у дополнительной.
«Раскладушку» также оборудуют сканером отпечатков пальцев и датчиком сердечного ритма, а также чипом NFC. Не порадует лишь масса смартфона: она составит весьма увесистые 234 грамма. Аппарат Samsung под кодовым обозначением SM-G9298 уже получил официальные сертификаты FCC и Wi-Fi Alliance, что намекает на высокую степерь готовности к выходу на рынок.
Новинка будет продаваться под названием Samsung Galaxy Folder 3.
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