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Аронян проиграл индийскому гроссмейстеру в 6 туре Гран-при ФИДЕ

Аронян проиграл индийскому гроссмейстеру в 6 туре Гран-при ФИДЕ
13 июля 2017 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура Гран-при ФИДЕ, проходящем в Женеве.

Аронян, играя белыми, проиграл индийскому шахматисту Пенталой Харикришной.

Аронян победил в первой партии в турнире и остался с теми 3 очками. Внастоящее время Аронян занимает 8 место и уступает шестерым шахматистам.

Для того, чтобы занять призовое место, Ароняну нужно победить в остальных трех турах.

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