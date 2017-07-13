Аронян проиграл индийскому гроссмейстеру в 6 туре Гран-при ФИДЕ
13 июля 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл на третьем этапе партии 6-го тура Гран-при ФИДЕ, проходящем в Женеве.
Аронян, играя белыми, проиграл индийскому шахматисту Пенталой Харикришной.
Аронян победил в первой партии в турнире и остался с теми 3 очками. Внастоящее время Аронян занимает 8 место и уступает шестерым шахматистам.
Для того, чтобы занять призовое место, Ароняну нужно победить в остальных трех турах.
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