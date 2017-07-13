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Трамп назвал себя одним из самых продуктивных американских президентов

Трамп назвал себя одним из самых продуктивных американских президентов
13 июля 2017 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой другой американский лидер за тот же срок. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

«Мы добились больше за пять месяцев, чем практически любой из президентов в истории (США – ред.)», — сказал Трамп и добавил, что в связи с этим «в Белом доме фантастическое настроение».

Президент отметил, что Белый дом «прекрасно функционирует», несмотря на «обман Демократической партии».

По словам Трампа, фондовый рынок достиг «нового максимума», показатель числа рабочих мест «стал лучшим за последние 16 лет». Также Трамп отметил успехи правительства в развитии энергетики, борьбе с терроризмом и группировкой «Исламское государство» (ИГ).

«Если вы взгляните на Ирак, на Сирию, то увидите тот прогресс, которого мы добились в борьбе с «Исламским государством», там практически полный успех», — подчеркнул Трамп, передает РБК.

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РБК: Трамп назвал себя одним из самых продуктивных президентов США
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