Новый Samsung Galaxy Note 8 представят 23 августа

PanARMENIAN.Net - Samsung может представить долгожданную новинку — смартфон Galaxy Note 8 уже 23 августа, не дожидаясь берлинской выставки IFA 2017. Сразу несколько корейских источников указали на то, что будет собрана отдельная пресс-конференция в Нью-Йорке, хотя последние 2 года анонс неизменно происходил на выставке IFA.

Главная цель столь раннего анонса — максимально опередить Apple и её новенький iPhone 8. В 2017 году из-за задержек в поставках iPhone 8 может появиться на прилавках не раньше октября, а значит у Galaxy Note 8 будет достаточно времени, чтобы обратить на себя внимание.

Новое поколение фаблета от Samsung получит 6.3-дюймовый экран, традиционный фирменный стилус S Pen, а также, впервые в истории корейского бренда, двойную камеру.

Модель 2016 года Samsung Galaxy Note 7 с треском провалилась по всему миру ввиду серьёзных проблем с аккумулятором.