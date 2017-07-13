Новый Samsung Galaxy Note 8 представят 23 августа
13 июля 2017 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Samsung может представить долгожданную новинку — смартфон Galaxy Note 8 уже 23 августа, не дожидаясь берлинской выставки IFA 2017. Сразу несколько корейских источников указали на то, что будет собрана отдельная пресс-конференция в Нью-Йорке, хотя последние 2 года анонс неизменно происходил на выставке IFA.
Главная цель столь раннего анонса — максимально опередить Apple и её новенький iPhone 8. В 2017 году из-за задержек в поставках iPhone 8 может появиться на прилавках не раньше октября, а значит у Galaxy Note 8 будет достаточно времени, чтобы обратить на себя внимание.
Новое поколение фаблета от Samsung получит 6.3-дюймовый экран, традиционный фирменный стилус S Pen, а также, впервые в истории корейского бренда, двойную камеру.
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Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
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