Джоли интересуется грузинским препаратом для улучшения иммунитета
13 июля 2017 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из продюсеров американской кинозвезды, режиссера и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли заинтересовался нетрадиционным лечением в Грузии.
Информацию об этом распространила фитотерапевт компании, использующей грузинский препарат комплексного лечения «Кавтаси», Лела Геджадзе.
«Я не могу передать словами, настолько я рада. Сегодня мне написали на официальную почту и сказали, что лечением «Кавтаси» хочет заняться звезда Голливуда Анджелина Джоли. Как-то, не знаю как, они узнали о «Кавтаси», и этот конкретный человек сказал мне, что скоро начнутся консультации по этому поводу. Это очень хорошая новость как лично для меня, так и для нашей страны», — написал врач на своей странице в социальной сети Facebook, передает Sputnik-Грузия.
«Кавтаси» — это настойка из лечебных трав для поддержания физиологического состояния, иммуномодулятор. Использование настойки рекомендуется для укрепления иммунной системы организма, повышения иммунитета. Травы препарата «Кавтаси» добываются на экологически чистых территориях.
Во время приема препарата «Кавтаси» на клеточном уровне происходит фильтрация крови, полностью выводятся шлаки. Особенно эффективно лекарство для людей, страдающий наркоманией и наркозависимостью, а также больных гепатитом В и С.
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