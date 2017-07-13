«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Армении и еще в 5 странах

PanARMENIAN.Net - «Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в Армении, а также в России, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси», сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Худавердян возглавит объединенную компанию.

В письме говорится, что после объединения для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber.

Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3.725 миллиарда долларов.

Контроль (59.3 %) над новой компанией получит «Яндекс», еще 36,6 процента будет у Uber, остальные 4.1 % будут принадлежать сотрудникам двух компаний, отмечает Meduza.

«Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов», — сообщил Худавердян.

Компания Uber вышла на российский рынок в ноябре 2013 года в Москве. По состоянию на июль 2017 года, Uber можно было воспользоваться в почти 20 городах России.

Сервис «Яндекс.Такси» был запущен в Москве в октябре 2011 года. В настоящий момент «Яндекс.Такси» работает более чем в 100 крупных городах России, Белоруссии, Украины, Армении, Грузии и Казахстана.