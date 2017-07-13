«Аврора-2018» пройдет в июне

PanARMENIAN.Net - Представители гуманитарной инициативы «Аврора» 13 июля объявили о том, что церемония вручения премии «Аврора» 2018 года, диалоги «Аврора» и другие связанные мероприятия пройдут в Армении с 8 по 10 июня 2018 года.

Ведущие филантропы, ученые, гуманитарные деятели, правозащитники, правительственные чиновники, журналисты и представители бизнес-сообщества соберутся со всего мира, чтобы воздать честь лучшим представителям человечества и побудить мир к действию и решению самых насущных гуманитарных проблем.

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Кульминацией трех дней станет вручение третьей ежегодной премии «Аврора» в размере 1.1 млн долларов, которая является наградой за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Лауреат получает уникальную возможность передать 1 млн долларов организациям, вдохновляющим его собственную работу.

Гуманитарная инициатива «Аврора» была создана в память о выживших в годы Геноцида армян и в честь их спасителей потомками этих выживших, желающими продемонстрировать свою благодарность в действии.

«Мы благодарны за возможность делать это в их память, информируя общественность о чудовищных преступлениях против человечности, происходящих по всему миру, с помощью награды тем, кто борется с этими страданиями, оказывая большое влияние с риском для себя, – говорит сооснователь гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян. – Будучи страной, преуспевшей вопреки чудовищным испытаниям прошлого, Армения превращается в стратегический узел, где обсуждают гуманитарные действия и дают им необходимый толчок. Вновь проводя это важное мероприятие в будущем году, гуманитарная инициатива «Аврора» стремится выразить благодарность в действии, помогая тем, кто наиболее уязвим сегодня».

Одним из ключевых мероприятий 2018 года станут Диалоги «Аврора» — международная платформа, в рамках которой ученые и практики изучают и обсуждают насущные гуманитарные проблемы. Задачей конференции станет попытка еще лучше разобраться в проблемах, проанализировать опыт прошлого и высказать поощрение инновационным действиям в настоящем, способным обеспечить лучшее будущее.

Прием номинаций на премию «Аврора» 2018 года открыт, и любой может номинировать кандидата. Прием номинаций будет проходить до 8 сентября 2017 года.

Имя лауреата премии «Аврора» 2017 года — доктора Тома Катены — было объявлено во время церемонии вручения, прошедшей 28 мая в Ереване, певцом и композитором Шарлем Азнавуром. Будучи вторым лауреатом премии «Аврора», доктор Катена получил 100 тысяч долларов в благодарность за его самоотвержденную деятельность в роли единственного хирурга, работающего на опустошенной войной и голодом территории Нубийских гор Судана. Помимо 100 тысяч долларов, врученных доктору Катена за его бескорыстные усилия, 1 миллион долларов был выделен на помощь выбранным им организациям — Фонду Африканская медицинская миссия (AMHF, США), Совету католической медицинской миссии (CMMB, США), и организации Aktion Canchanabury (Германия). В свою очередь эти организации продолжат помогать самым уязвимым группам населения, продолжая эстафету добра.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс,бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни. Покойный лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель был первым сопредседателем Отборочной комиссии.