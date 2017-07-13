Полузащитник Айк Галстян вышел в стартовом сотаве «Штутгарта»
13 июля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник молодежной сборной Армении Айк Галстян сыграл в составе «Штутгарта» против дрезденского «Динамо».
В рамках учебно-тренировочного сбора в Грассау «Штутгарта» провел контрольный поединок с «Динамо» в котором уступил - 1:2, сообщаетArmfootball.
В стартовом составе «Штутгарта» вышел полузащитник молодежной Армении Айк Галстян, замененный сразу после перерыва.
19-летний армянский футболист недавно перешел в свой новый клуб из «Бохума».
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