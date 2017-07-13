Полузащитник Айк Галстян вышел в стартовом сотаве «Штутгарта»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник молодежной сборной Армении Айк Галстян сыграл в составе «Штутгарта» против дрезденского «Динамо».

В рамках учебно-тренировочного сбора в Грассау «Штутгарта» провел контрольный поединок с «Динамо» в котором уступил - 1:2, сообщаетArmfootball.

В стартовом составе «Штутгарта» вышел полузащитник молодежной Армении Айк Галстян, замененный сразу после перерыва.

19-летний армянский футболист недавно перешел в свой новый клуб из «Бохума».