Президент Армении побывал на одной из боевых позиций в Тавуше

PanARMENIAN.Net - Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян 13 июля с рабочим визитом отправился в Тавушскую область.

Саргсян побывал на одной из боевых позиций, дислоцированных на северо-востоке границы, обошел боевой опорный пункт, ознакомился с несением боевой службы и бытовыми условиями военнослужащих, состоянием инженерных и укрепительных сооружений, уровнем боевой подготовки.

Президент подарками поощрил выделившихся в ходе несения службы самоотверженностью и храбростью военнослужащих и офицеров.

Глава государства поблагодарил защитников родины, пожелав им успехов, доброй службы, подчеркнув, что их добросовестная служба ценится и благодаря им армянский народ может жить спокойно, работать и развивать Армению.

Саргсян также принял участие в церемонии открытия нового места постоянной дислокации воинской части Иджевана, где с речами выступили министр обороны Армении, командир воинской части и другие.

Президент совершил экскурсию по казарме, ознакомился с условиями, побеседовал с личным составом, в столовой пообедал с военными и командирами, сообщает пресс-служба главы Армении.