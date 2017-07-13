Президент Армении побывал на одной из боевых позиций в Тавуше
13 июля 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян 13 июля с рабочим визитом отправился в Тавушскую область.
Саргсян побывал на одной из боевых позиций, дислоцированных на северо-востоке границы, обошел боевой опорный пункт, ознакомился с несением боевой службы и бытовыми условиями военнослужащих, состоянием инженерных и укрепительных сооружений, уровнем боевой подготовки.
Президент подарками поощрил выделившихся в ходе несения службы самоотверженностью и храбростью военнослужащих и офицеров.
Глава государства поблагодарил защитников родины, пожелав им успехов, доброй службы, подчеркнув, что их добросовестная служба ценится и благодаря им армянский народ может жить спокойно, работать и развивать Армению.
Саргсян также принял участие в церемонии открытия нового места постоянной дислокации воинской части Иджевана, где с речами выступили министр обороны Армении, командир воинской части и другие.
Президент совершил экскурсию по казарме, ознакомился с условиями, побеседовал с личным составом, в столовой пообедал с военными и командирами, сообщает пресс-служба главы Армении.
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко.
Раскрыта главная особенность камеры iPhone 8 Компания Apple работает над лазерным датчиком для камеры нового iPhone 8.
Китайская компания намерена совершить крупные инвестиции в Армении Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 13 июля провел встречу с прибывшей из Китая делегаций машиностроительной корпорации.
Как московский «Арарат» готовится к дебюту в ПФЛ Российское издание Championat.com рассказало о новом московском футбольном клубе «Арарат», который был основан в марте 2017 года, и в настоящее время готовится к дебюту на профессиональном уровне.