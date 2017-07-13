Раскрыта главная особенность камеры iPhone 8
13 июля 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple работает над лазерным датчиком для камеры нового iPhone 8. Это позволит повысить качество снимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности.
Отмечается, что Apple планирует использовать лазерный датчик от VCSEL. С его помощью смартфон сможет определять глубину сцены, то есть расстояние между различными объектами в кадре. Таким образом улучшается позиционирование объектов в дополненной реальности. Помимо этого, лазерный датчик повысит качество и скорость автофокуса при обычной съемке, передает Lenta.ru со ссылкой на Fast Company.
«Лазерная система VCSEL определяет расстояние, которое проходит лазер от объекта до датчика. Система состоит из источника (лазер SCSEL), объектива, датчика и процессора. Источник утверждает, что установка системы на один смартфон обойдется в два доллара», — говорится в сообщении.
Во время конференции WWDC 2017 в начале июня Apple представила систему ARKit для дополненной реальности. Система станет доступна после релиза iOS 11 в конце года.
Презентация нового iPhone состоится осенью 2017 года на ежегодной конференции Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.
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