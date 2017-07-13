PanARMENIAN.Net - Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко, сообщает «Р-Спорт».

«Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами», — сказал Фурсенко, не уточнив дату.

34-летний Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

Кержаков выступал за сине-бело-голубых с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз обладателем Кубка страны. Форвард также играл за испанскую «Севилью» (2007-2008), московское «Динамо» (2008-2009) и швейцарский «Цюрих» (2016). За национальную сборную России Кержаков провел 91 матч, в которых забил 30 мячей.

Кержаков об Армении

В марте 2011 года в одном из своих интервью форвард питерского клуба «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что Армения у него ассоциируется с Араратом.

«Армения у меня ассоциируется, прежде всего, с Араратом. Причём как с горой, так и с футбольным клубом, и с коньяком. Это, должно быть, самое популярное слово в Армении. А ещё — с Фрунзиком Мкртчяном: замечательный был актёр», — сказал он.

Кержаков поддерживал дружественные отношения с Саркисом Овсепяном, который с 1993-2008 года выступал за петербургскую команду.