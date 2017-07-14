Хачатуров: ОДКБ нужно сформировать позитивный имидж на международной арене

PanARMENIAN.Net - В ОДКБ за 15 лет ее существования и 25 лет действия Договора о коллективной безопасности созданы действенные механизмы обеспечения безопасности, независимости, суверенитета и территориальной целостности государств–членов. Об этом заявил Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

13 июля Хачатуров выступил на заседании Комитета по делам Содружества Независимых Государств, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Тема выступления была посвящена приоритетам деятельности Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе и подготовке заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Хачатуров отметил, что необходимо поднять ряд вопросов, решение которых с помощью парламентариев способствовало бы повышению эффективности коллективных усилий по обеспечению международного мира и безопасности.

«В частности, без активного участия национальных парламентов сложно решить вопросы в гармонизации законодательств государств – членов, обеспечивающих правовые рамки их функционирования в формате ОДКБ», - сказал Хачатуров.

По его мнению, одной из важных задач является формирование позитивного международного имиджа ОДКБ на международной арене.

«Ее решению должна способствовать активная работа парламентариев со своими зарубежными коллегами из международных организаций и третьих стран, их активная деятельность в отечественных и зарубежных СМИ, направленная на популяризацию политики ОДКБ во всем спектре решаемых задач», - подчеркнул Хачатуров.

Он дал оценку складывающейся военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

Хачатуров отметил, что, к сожалению, в международной политике упорно насаждается «право сильного».

«В политике отдельных стран Запада сегодня преобладает стремление любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире. На устранение конкурентов направлена вся мощь их пропаганды. При этом виновники политических катаклизмов преподносятся в качестве жертв; режимы, исповедующие воинствующий национализм, религиозный экстремизм и прочие не совместимые с человеческой моралью ценности, героизируются и всесторонне поддерживаются по принципу: «Хотя он и негодяй, но он наш негодяй», - акцентировал проблему Хачатуров.

В заключении он сказал, что встречи Генерального секретаря ОДКБ и других должностных лиц Организации с представителями национальных парламентов стали хорошей традицией, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы международной безопасности, обозначаются пути их возможного решения.

Юрий Хачатуров со 2 мая 2017 года назначен генеральным секретарем ОДКБ.Генерал-полковник Хачатуров занимал должность главы ГШ ВС республики с апреля 2008 года. Юрий Хачатуров окончил Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище, служил в Дальневосточном военном округе, Белорусском военном округе. С 1987 по 1989 гг. служил в должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5 гвардейской мотострелковой дивизии 40 армии в Афганистане. Хачатуров был участником карабахской войны.