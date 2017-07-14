В Австралии 20-летнему парню пересадили большой палец с ноги на руку
14 июля 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 20-летний работник фермы Зак Митчелл пострадал от действий разбушевавшегося быка: хируги не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому воспользовались его аналогом на ноге в качестве замены.
Митчелл получил травму еще в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона.
Как заметил сам Митчелл, непосредственно после инцидента его коллеги по ферме в Западной Австралии пытались спасти палец. Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место, пишет BBC.
Однако затем хирурги нашли неортодоксальный выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернет его ладони утраченную фунциональность. Митчелл поначалу отнекивался и долго раздумывал, но потом согласился, и две недели назад в Сиднейской глазной больнице прошла редчайшая операция, которая длилась больше восьми часов.
Теперь Митчелла ждут 12 месяцев реабилитации, но он хочет вернуться к работе со скотом.
В глазной больнице особо подчеркнули, что пересадка целого большого пальца - крайне нестандартная практика на данный момент, однако трансплантации его фрагментов уже вошли в повседневностть пластической хирургии.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Искусственный интеллект научился распознавать оружие на видео (видео) Слабой стороной программы, по заявлению разработчиков, является только ее неспособность обнаруживать скрытое под одеждой оружие
Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск Госдума ратифицировала соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года.