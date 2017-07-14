В Австралии 20-летнему парню пересадили большой палец с ноги на руку

PanARMENIAN.Net - 20-летний работник фермы Зак Митчелл пострадал от действий разбушевавшегося быка: хируги не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому воспользовались его аналогом на ноге в качестве замены.

Митчелл получил травму еще в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона.

Как заметил сам Митчелл, непосредственно после инцидента его коллеги по ферме в Западной Австралии пытались спасти палец. Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место, пишет BBC.

Однако затем хирурги нашли неортодоксальный выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернет его ладони утраченную фунциональность. Митчелл поначалу отнекивался и долго раздумывал, но потом согласился, и две недели назад в Сиднейской глазной больнице прошла редчайшая операция, которая длилась больше восьми часов.

Теперь Митчелла ждут 12 месяцев реабилитации, но он хочет вернуться к работе со скотом.

В глазной больнице особо подчеркнули, что пересадка целого большого пальца - крайне нестандартная практика на данный момент, однако трансплантации его фрагментов уже вошли в повседневностть пластической хирургии.