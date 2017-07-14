Bloomberg: Турция может купить С-400 и разместить их на границе с Арменией
14 июля 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Анкара готова заплатить 2,5 миллиарда долларов за поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Турции.
По информации высокопоставленного турецкого чиновника, который предоставил информацию на условиях анонимности, в следующем году Анкара планирует закупить у России две батареи С-400. Столько же комплексов планируется построить позднее в самой Турции.
Представитель «Рособоронэкспорта», не стал комментировать данные о сделке, передает Trend.az.
Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО, говорится в статье. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона.
Хотя российские системы не совместимы с вооружениями НАТО, Турция планирует размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством альянса — на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря, рассказал источник агентства. Комплексы также не будут иметь системы распознавания «свой-чужой», что позволит применять их против любых целей, сказал он.
По мнению автора статьи, сделка по покупке российского вооружение признак того, что Турция отворачивается от НАТО, говорится в статье.
Ранее неоднократно сообщалось о переговорах между Москвой и Анкарой по поставке С-400. Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
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