Сериал «Мир Дикого запада» претендует на 22 награды «Эмми»
14 июля 2017 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Сериал «Мир Дикого запада» и телешоу Saturday Night Live претендуют на 22 награды американской Академии телевидения — «Эмми».
Saturday Night Live — первое в истории телешоу, получившее столько номинаций на эту премию.
Кроме «Мира Дикого запада» в категории «лучший драматический сериал» на награды претендуют: «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».
За награды за лучший комедийный сериал в 2017 году будут бороться: «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент», передает Meduza.
Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.
В номинациях «Эмми» в 2017 году отсутствует «Игра престолов». По правилам Телеакадемии, на соискание наград могли выдвигаться программы, телефильмы и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 30 мая 2017 года. Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля. В 2016 году «Игра престолов» установила рекорд «Эмми», завоевав 12 наград.
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