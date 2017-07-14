// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сериал «Мир Дикого запада» претендует на 22 награды «Эмми»

Сериал «Мир Дикого запада» претендует на 22 награды «Эмми»
14 июля 2017 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Сериал «Мир Дикого запада» и телешоу Saturday Night Live претендуют на 22 награды американской Академии телевидения — «Эмми».

Saturday Night Live — первое в истории телешоу, получившее столько номинаций на эту премию.

Кроме «Мира Дикого запада» в категории «лучший драматический сериал» на награды претендуют: «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

За награды за лучший комедийный сериал в 2017 году будут бороться: «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент», передает Meduza.

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

В номинациях «Эмми» в 2017 году отсутствует «Игра престолов». По правилам Телеакадемии, на соискание наград могли выдвигаться программы, телефильмы и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 30 мая 2017 года. Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля. В 2016 году «Игра престолов» установила рекорд «Эмми», завоевав 12 наград.

Ссылки по теме:
Meduza: «Мир Дикого запада» получил 22 номинации на «Эмми»
 Самое значимое
Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФФильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам ЗмюрныВ Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Теракт в торговом центре в Кении

 Самое читаемое в разделе
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти»
Письмо Тупака с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион за $100.000
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг.
Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Генсек НАТО: Мы видим иностранные войска на территории Грузии Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района