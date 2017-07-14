Сериал «Мир Дикого запада» претендует на 22 награды «Эмми»

PanARMENIAN.Net - Сериал «Мир Дикого запада» и телешоу Saturday Night Live претендуют на 22 награды американской Академии телевидения — «Эмми».

Saturday Night Live — первое в истории телешоу, получившее столько номинаций на эту премию.

Кроме «Мира Дикого запада» в категории «лучший драматический сериал» на награды претендуют: «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

За награды за лучший комедийный сериал в 2017 году будут бороться: «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент», передает Meduza.

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

В номинациях «Эмми» в 2017 году отсутствует «Игра престолов». По правилам Телеакадемии, на соискание наград могли выдвигаться программы, телефильмы и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 30 мая 2017 года. Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля. В 2016 году «Игра престолов» установила рекорд «Эмми», завоевав 12 наград.