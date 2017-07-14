Саргсян: Армия Армении имеет достаточно вооружения для решения поставленных перед ней задач

PanARMENIAN.Net - Армянская армия имеет достаточно вооружения, оружия и боеприпасов, чтобы решить поставленные перед собой задачи. Об этом в ходе обобщения общественных обсуждений программ Минобороны Армении «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Я» заявил президент Армении Серж Саргсян.

Он объяснил, что имел в виду, когда во время апрельских событий 2016 года во время интервью в Германии заявил, что армянские солдаты воюют оружием 80-х годов.

«Во-первых, контекст был немного другим, а, во-вторых, потому что нет в мире армии, которая владела бы всеми современными видами вооружений. Нет такой армии. Ни американская, ни российская, ни какая-либо другая армия не может сказать, что имеет все современные виды вооружения, потому что ни одна армия, ни одно государство не в состоянии сделать этого. Однако каждая армия должна иметь достаточное количество оружия и вооружения, чтобы решать поставленные перед собой задачи, и это оценивается в едином целом, в сопоставлении с достаточными боевыми навыками солдата. Сегодня наша армия имеет не самые современные виды вооружения, я не могу так сформулировать, а имеет достаточно вооружения, оружия и боеприпасов, чтобы решить поставленные перед собой задачи», - подчеркнул Саргсян

Он добавил, что на поле боя главным действующим лицом является армянский солдат.

«Во всех сражениях и войнах, в которых мы победили или имели удачу, в первую очередь побеждали благодаря человеческому фактору. Оружие и боеприпасы в достаточном количестве и качестве плюс умные и неотступные бойцы – вот залог успеха, в котором я не сомневаюсь»,- отметил президент, добавив, что армянская армия день ото дня укрепляется.

«Сегодня наша оснащенность находится на удовлетворительном уровне и достаточна для решения всех боевых задач, которые могут быть поставлены перед армией»,- заключил Саргсян.

Серж Саргсян 13 июля в дилижанской здравнице министерства обороны республики «Горная Армения» принял участие в подведении итогов общественных обсуждений вокруг программ «Наблюдательный пункт», «Честь имею» и «Я».Министры обороны, образования и науки РА, организаторы общественных обсуждений, курсанты Военного института им. Вазгена Саргсяна, приглашенные на обсуждение студенты ряда вузов и командиры воинских частей обменялись мнениями касательно итогов общественных обсуждений, представили свои предложения и точки зрения. По завершении встречи глава государства дал ряд поручений главам Минобороны и Минобрнауки РА.