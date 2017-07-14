В РФ водителями смогут работать граждане тех стран, где русский признан государственным языком

PanARMENIAN.Net - Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает гражданам Киргизии работать в России водителями без получения российских прав. За документ проголосовали 363 депутата, против не выступил никто, трое воздержались.

Ранее депутаты заручились поддержкой президента России Владимира Путина, чтобы сделать для Киргизии исключение. Работать в России профессиональными водителями смогут граждане любых стран, где, как и в Киргизии, русский язык признан государственным, пишет Meduza.

Закон вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования.

C 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав. Он обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии таковых нарушителю грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Читайте также: Водители из РА не могут работать в РФ: В армянских правах «есть ошибка»