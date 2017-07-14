Бейонсе возглавила список самых богатых музыкантов по версии Billboard
14 июля 2017 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское издание Billboard назвало самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год.
Список возглавляет американская певица Бейонсе с доходом в 62.1 миллиона долларов. Такую сумму исполнительнице удалось заработать благодаря выходу альбома Lemonade и мировому туру в его поддержку, передает Lenta.ru.
С разрывом в 20 миллионов на втором месте оказалась американская хард-рок-группа Guns N’ Roses. Участники команды заработали 42.3 миллиона долларов, чему они также обязаны гастролям, которые начались в апреле 2016-го и продолжаются до сих пор.
Тройку лидеров завершает американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин, отставая от Guns N’ Roses на 100 тысяч долларов. Артист выпустил юбилейный бокс-сет в конце 2015 года и отправился в турне.
В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американские кантри-артисты Люк Брайан и Кенни Чесни, американский рэпер Канье Уэст.
В мае 2017 года были названы самые богатые рэперы по состоянию на 2017 год. Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy.
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