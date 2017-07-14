// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Бейонсе возглавила список самых богатых музыкантов по версии Billboard

Бейонсе возглавила список самых богатых музыкантов по версии Billboard
14 июля 2017 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Американское издание Billboard назвало самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год.

Список возглавляет американская певица Бейонсе с доходом в 62.1 миллиона долларов. Такую сумму исполнительнице удалось заработать благодаря выходу альбома Lemonade и мировому туру в его поддержку, передает Lenta.ru.

С разрывом в 20 миллионов на втором месте оказалась американская хард-рок-группа Guns N’ Roses. Участники команды заработали 42.3 миллиона долларов, чему они также обязаны гастролям, которые начались в апреле 2016-го и продолжаются до сих пор.

Тройку лидеров завершает американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин, отставая от Guns N’ Roses на 100 тысяч долларов. Артист выпустил юбилейный бокс-сет в конце 2015 года и отправился в турне.

В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американские кантри-артисты Люк Брайан и Кенни Чесни, американский рэпер Канье Уэст.

В мае 2017 года были названы самые богатые рэперы по состоянию на 2017 год. Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Billboard назвал самых богатых музыкантов
Metro. Beyonce reigns supreme as star is name highest earning artist of 2016
 Самое значимое
Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФФильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам ЗмюрныВ Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Теракт в торговом центре в Кении

 Самое читаемое в разделе
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти»
Письмо Тупака с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион за $100.000
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг.
Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Генсек НАТО: Мы видим иностранные войска на территории Грузии Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района