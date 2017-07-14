Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск
14 июля 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдума ратифицировала соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года.
Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.
«Объединенную группировку составляют органы управления и войска (силы) вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану», — говорится в пояснительной записке.
Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны РФ и Армении, они определяют состав объединенной группировки на основе анализа военно-политической обстановки и с учетом направления потенциальных угроз.
Устанавливается, что планирование применения объединенной группировки ведется в мирное время на основании совместной директивы генеральных штабов вооруженных сил сторон.
«План ее применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооруженных сил сторон», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости.
К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.
«Реализация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в сопроводительных документах.
15 марта 2017 года президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. Россия и Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, отмечалось тогда в заявлении.
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