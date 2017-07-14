Искусственный интеллект научился распознавать оружие на видео (видео)
14 июля 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи из Гранадского университета в Испании, используя методы машинного обучения, разработали программное обеспечение, которое с высокой точностью в режиме реального времени может обнаруживать пистолет на видеозаписи или в видеотрансляции.
Новое программное обеспечение позволит реализовать обнаружение стрелкового оружия только средствами видеонаблюдения. Слабой стороной программы, по заявлению разработчиков, является только ее неспособность обнаруживать скрытое под одеждой оружие, пишет N+1 со ссылкой на Phys.org.
При создании программы ученые использовали предварительно обученную нейросеть. Ее обучение распознаванию объектов проводилась на базе изображений ImageNet, включающей в себя около 1.3 миллиона фотографий предметов примерно тысячи разных классов. Точное обучение распознаванию оружия осуществлялось уже на трех тысячах фотографий оружия, подготовленных исследователями.
В итоге исследователи получили программу, которая с довольно высокой точностью может определять оружие на видеозаписях. Точность работы алгоритма ученые проверили на записях с YouTube, причем они намеренно брали записи только в плохом качестве. Точность обнаружения оружия составила 96.6 процента.
В связи с растущей глобальной террористической угрозой сегодня активно ведутся работы по созданию автоматизированных систем наблюдения, которые могли бы по видеотрансляции в режиме реального времени распознавать лица людей, определять их эмоциональное состояние, а также идентифицировать предметы, которые они переносят. Считается, что это позволит предотвращать теракты.
Существующие сегодня системы обнаружения оружия представляют собой металлодетекторы с настраиваемой чувствительностью. Эти устройства считаются эффективными, но требуют прохода человека через специальную рамку, что порой бывает сложно организовать. Кроме того, детекторы не способны обнаруживать оружие, напечатанное на 3D-принтере.
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