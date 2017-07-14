Генсек НАТО: Мы видим иностранные войска на территории Грузии

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО «видят иностранные войска на территории Грузии». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после заседания Совета Россия-НАТО, которое проходило в Брюсселе, выражая озабоченность в связи с событиями в Абхазии и Южной Осетии.

Столтенберг прокомментировал перемещение оккупационной линии в селе Бершуети Горийского района.

«Мы не признаем Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств или республик. Обе являются частью Грузии в рамках международно-признанных границ», — сказал Столтенберг.

По его словам, последний случай перемещения оккупационной линии не обсуждался в ходе заседания с представителями России. Вместе с тем, Столтенбер отметил, что обеспокоен тем, что подобные случаи происходят все чаще, пишет Грузия-Online.

«Мы не обсуждали этот вопрос, но не потому, что НАТО не беспокоится о ситуации в Грузии. Мы говорили об Украине, Афганистане и уменьшении рисков. Но, как генеральный секретарь НАТО, я заявляю, что мы обеспокоены, когда видим, что так называемая граница уже несколько раз была перемещена», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс выступает за мирное разрешение конфликта и будет поддерживать соответствующие усилия. При этом, он отметил, что НАТО продолжит поддержку Грузии в условиях, когда на ее территории находятся иностранные войска.

«Мы поддерживаем любые попытки решения конфликта мирным путем. Мы продолжим помощь Грузии для ее модернизации, усиления обороноспособности и стабилизации, поскольку мы видим в стране иностранные войска», — заявил Столтенберг.

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках его программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».

В результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.