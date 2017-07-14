В РФ приняли закон о сроке запрета работы на госслужбе для «откосивших» от армии
14 июля 2017 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдума РФ на заседании 14 июля приняла в третьем чтении закон, запрещающий гражданам, без оснований не прошедшим военную службу, в течение 10 лет работать в госструктурах, пишет «Ъ».
Ранее в России действовал бессрочный запрет на госслужбу для уклонистов от армии, но в 2014 году Конституционный суд признал его не соответствующим российской конституции.
Запрет будет действовать в течение десяти лет с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».
Проект закона также устанавливает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии.
В 2016 году Минобороны РФ заявило о снижении числа уклонистов среди призывников на треть. В 2017 году в рамках весеннего призыва на службу планируется направить 142 тысяч человек.
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