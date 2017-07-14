Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку
14 июля 2017 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В американском штате Южная Каролина Эйприл Болтвернули сумку, которую женщина потеряла 25 лет назад.
Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс. Родственник ребенка, который находился вместе с ним, назвал находку сокровищем. «Я рыбачил на этой реке всю свою жизнь, но я впервые вижу, чтобы здесь ловили что-то подобное», — сказал Бен Мейерс, передает Lenta.ru ссылкой на ABC News. Болт оставила сумку в лодке во время выезда с семьей на природу в 1992 году. По словам 49-летней женщины, кто-то вытащил из сумки деньги и бросил ее в воду. Женщина обнаружила в ней старые снимки и свою косметику.
Ранее в июле 2017 года стало известно, что полиция нашла и вернула построенный на автомобильном прицепе крохотный дом, похищенный у жительницы американского штата Миссури. Хозяйка Лиза Стабблфилд оставила дом на стоянке возле торгового центра в городе Спрингфилд, штат Миссури, а когда вернулась, жилища уже не было.
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