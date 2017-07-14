// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку

Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку
14 июля 2017 - 15:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В американском штате Южная Каролина Эйприл Болтвернули сумку, которую женщина потеряла 25 лет назад.

Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс. Родственник ребенка, который находился вместе с ним, назвал находку сокровищем. «Я рыбачил на этой реке всю свою жизнь, но я впервые вижу, чтобы здесь ловили что-то подобное», — сказал Бен Мейерс, передает Lenta.ru ссылкой на ABC News. Болт оставила сумку в лодке во время выезда с семьей на природу в 1992 году. По словам 49-летней женщины, кто-то вытащил из сумки деньги и бросил ее в воду. Женщина обнаружила в ней старые снимки и свою косметику.

Ранее в июле 2017 года стало известно, что полиция нашла и вернула построенный на автомобильном прицепе крохотный дом, похищенный у жительницы американского штата Миссури. Хозяйка Лиза Стабблфилд оставила дом на стоянке возле торгового центра в городе Спрингфилд, штат Миссури, а когда вернулась, жилища уже не было.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Американке вернули пропавшую 25 лет назад сумку
 Самое значимое
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Водители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в СШАВодители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в США
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной АзииВ Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной Азии
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
«Остановись. Просто остановись»: New York Post посвятила Трампу статью из 3 слов
Умер блогер Антон Носик
Турция значительно расширила свое военное присутствие в Катаре
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС и «Турецкий поток» на саммите G20
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг.
Президент РА: Армения продолжит прилагать усилия для укрепления отношений с Францией Президент поздравил и высказал добрые пожелания послу Жану-Франсуа Шарпантье, персоналу посольства и в их лице дружественному французскому народу
Искусственный интеллект научился распознавать оружие на видео (видео) Слабой стороной программы, по заявлению разработчиков, является только ее неспособность обнаруживать скрытое под одеждой оружие
Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск Госдума ратифицировала соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года.