Американке вернули потерянную 25 лет назад сумку

PanARMENIAN.Net - В американском штате Южная Каролина Эйприл Болтвернули сумку, которую женщина потеряла 25 лет назад.

Сумку во время рыбалки случайно вытащил из воды 11-летний Броди Брукс. Родственник ребенка, который находился вместе с ним, назвал находку сокровищем. «Я рыбачил на этой реке всю свою жизнь, но я впервые вижу, чтобы здесь ловили что-то подобное», — сказал Бен Мейерс, передает Lenta.ru ссылкой на ABC News. Болт оставила сумку в лодке во время выезда с семьей на природу в 1992 году. По словам 49-летней женщины, кто-то вытащил из сумки деньги и бросил ее в воду. Женщина обнаружила в ней старые снимки и свою косметику.

Ранее в июле 2017 года стало известно, что полиция нашла и вернула построенный на автомобильном прицепе крохотный дом, похищенный у жительницы американского штата Миссури. Хозяйка Лиза Стабблфилд оставила дом на стоянке возле торгового центра в городе Спрингфилд, штат Миссури, а когда вернулась, жилища уже не было.