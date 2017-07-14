Артур Алексанян на 2 месте в рейтинге Международной федерации борьбы

PanARMENIAN.Net - Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный мировой рейтинг. Рейтинг 14 июля приводит сайт Международной федерацией борьбы.

На втором месте рейтинга олимпийский чемпион Артур Алексанян. Серебряный призер олимпийских игр в Рио Мигран Арутюнян занимает 7 место, Карапет Чалян расположился на 9 позиции. Арсен Джулфалакян и Максим Манукян занимают 15 место, а Варшам Боранян – 19-й в своей весовой категории, передает Sputnik-Армения.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Алексанян после трех побед в весовой категории 98 кг вышел в финал турнира в Тбилиси, который завершился скандалом и дисквалификацией.