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Прокурор в Баку потребовал 6 с половиной лет для блогера Лапшина

Прокурор в Баку потребовал 6 с половиной лет для блогера Лапшина
14 июля 2017 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Прокурор в Бакинском суде потребовал 6 с половиной лет для арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, передает РИА Новости.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Азербайджане блогера Лапшина. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова прокурор выступил с обвинительной речью и потребовал 6 лет и 6 месяцев для Лапшина.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

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Ria.ru: Прокурор потребовал шесть с половиной лет для блогера Лапшина
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