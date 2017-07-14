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В Армении пройдет фестиваль таразов

В Армении пройдет фестиваль таразов
14 июля 2017 - 16:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Праздник армянских таразов (национальных костюмов), народных песен, танцев и стихов будет проходить в Армении с 30 июля по 15 августа. Об этом 14 июля сообщил журналистам организатор конкурса-фестиваля тараза, юрист Эмиль Маркосян.

Идея проведения фестиваля, по его словам, зародилась совсем недавно. Было решено организовать мероприятие, которое способствовало бы сохранению национальных и культурных ценностей, а также повышению степени информированности общества.

«На своей странице в соцсети я опубликовал вопрос, есть ли желающие принять участие в фестивале? Первый участник откликнулся уже через 25 минут. У нас уже 75 участников, которые представят армянские национальные костюмы. Будут и известные дизайнеры, которые продемонстрируют на фестивале свои работы — старые, а также современные таразы», — отметил Маркосян.

Прием заявок продолжается, добавил организатор.

Все, что нужно сделать, – выложить фото хотя бы одного тараза в социальную сеть Facebook и записаться для участия в конкурсе, который будет проходить в три этапа — с 30 июля до 15 августа.

По словам Маркосяна, оценивать участников будет профессиональное жюри. Имена тех, кто войдет в его состав, организаторы пока не оглашают, желая сохранить интригу. «Есть предварительная договоренность с министерством диаспоры и программой «Ари тун» (Возвращайся домой – ред.). Гостьей проекта станет известная певица Алла Левонян, приготовившая для участников сюрприз», — добавил он.

Дирижер Государственного ансамбля гусанской и народной песни Армении, певица Лаура Мамян призналась, что узнала о предстоящем мероприятии из социальных сетей.

«Мне интересно все, что касается нашей культуры, национальных ценностей. Поэтому я сразу же присоединилась к проекту. А поскольку это еще и конкурс, то участники смогут блеснуть своим талантом, проявить свои способности в танце, пении, декламации стихов. Не секрет, что наш народ талантлив, и именно такие конкурсы помогают выявить способности, особенно у детей», — сказала певица.

До начала конкурса состоится отборочный этап, на котором будут отобраны лучшие, отметила Мамян.

Первый конкурс-фестиваль таразов не преследует корыстных целей, здесь главное любовь и уважение к традициям, национальным ценностям, сказал модельер, дизайнер Артем Сюнеци.

«Мы покажем модернизированные таразы «Урфа» и «Мараш». Дизайнеров никто не ограничивает, главное, чтобы у них был хороший почерк и творческий подход. Предусмотрены призы в номинациях «Грация», «Хороший творческий подход» и не только. Мы хотим, чтобы конкурс-фестиваль стал традиционным», — сказал дизайнер.

Конкурс-фестиваль будет проходить в столичном административном округе Аван, а финал – в Театре музыкальной комедии имени Пароняна.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am: Тараз в самый раз: в Армении проведут фестиваль национальных костюмов
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