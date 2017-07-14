Вышел первый трейлер фильма о дизайнере обуви Маноло Бланике (видео)
14 июля 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Опубликован первый трейлер кинокартины про одного из самых известных дизайнеров обуви в мире, Маноло Бланика.
Картина будет построена на интервью с друзьями и коллегами дизайнера. Среди них — редакторы Vogue Анна Винтур и Андре Леон Телли, певица Рианна, модели Карли Клосс и Наоми Кэмпбелл, а также автор «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл.
«Он — король обуви», — говорит в трейлере Кэмпбелл, передает Lenta.ru со ссылкой на Instyle.
Мировая премьера документального фильма «Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» состоится 15 сентября в Нью-Йорке.
Маноло Бланик — дизайнер обуви испанского происхождения. В 1973 году зарегистрировал бренд Manolo Blahnik. Сотрудничал с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиенток Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и другие знаменитости. Туфли марки часто появлялись в сериале «Секс в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).
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