СМИ: Apple может отложить поставки новой модели iPhone на более поздний срок
14 июля 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple может отложить поставки новой модели iPhone из-за проблем, связанных с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые смартфоны.
Эксперты полагают, что компания перенесет дату начала поставок либо начнет продавать аппараты без функции сканирования отпечатков пальцев, что может негативно сказаться на финансовых показателях Apple в IV квартале, передает ТАСС со ссылкой на MarketWatch.
Ожидалось, что поставки новинки начнутся в сентябре, однако, по данным аналитиков Goldman Sachs, сроки могут быть сдвинуты на 22 сентября, 29 сентября или на октябрь.
Ранее сообщалось, что компания Apple работает над лазерным датчиком для камеры нового iPhone 8. Это позволит повысить качество снимков и улучшить отображение объектов в дополненной реальности.
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По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
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