Теракт в Иерусалиме: 2 полицейских убиты

PanARMENIAN.Net - У Львиных ворот Иерусалима при входе на территорию Старого города 14 июля совершен теракт. В результате атаки ранения получили четверо полицейских, двое из которых позднее скончались в больнице. Три террориста убиты правоохранительными органами.

Нападавшим было от 19 до 29 лет. По данным Общей службы безопасности Израиля, они были выходцами из города Умм-эль-Фахма в Хайфском округе на севере Израиля, населенного преимущественно арабами, пишет Deutsche Welle.

Мужчины открыли огонь по прохожим, после чего попытались скрыться в направлении мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Полицейские обстреляли террористов, нанеся им смертельные ранения. У нападавших было обнаружено оружие, включая легкое огнестрельное, ручные противотанковые гранатометы «Карл Густав» и нож.

Все подъезды к Храмовой горе были заблокированы, местные жители и туристы эвакуированы, пятничные богослужения отменены, доступ молящихся к религиозным святыням временно прекращен. Все восемь ворот, ведущих на территорию Старого города, перекрыты.

Вскоре после нападения стало известно, что израильская полиция заключила под стражу муфтия Иерусалима Мухаммада Ахмада Хусейна, назначенного на эту должность в 2006 году главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Об этом местные СМИ сообщили 14 июля со ссылкой на сына мусульманского духовного лидера. Вместе со своими сторонниками он выступал против решения полиции закрыть на время религиозные объекты в Старом городе для посещения верующих.

За минувший месяц это уже второе подобное нападение в районе Храмовой горы, где расположены религиозные святыни ислама и которая считается священным местом как арабами, так и евреями. До 70 года н. э. там располагался Иерусалимский храм, центр религиозной жизни еврейского народа, около 700 года н. э. - была построена мечеть. Часть еврейского населения поддерживает идею возведения на горе нового храма и получения права на совершение своих религиозных обрядов. Это является одной из причин арабо-израильского конфликта и регулярных столкновений между иудеями и мусульманами.