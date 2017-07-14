В китайском торговом центре появилась камера хранения для мужей
14 июля 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Торговый центр в Шанхае открыл камеру хранения, куда покупательницы могут сдать своих спутников, не желающих ходить по магазинам.
Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов. Первые несколько месяцев услуга будет бесплатной. В будущем женщинам, решившим сдать заскучавшего супруга на хранение, придется вносить небольшую сумму при помощи мобильного телефона (ее размер не уточняется), пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Китайское издание The Paper поговорило с мужчинами, опробовавшими сервис. Один из них остался полностью доволен, отметив, что как будто «снова вернулся в школу». Другой похвалил задумку, но посетовал на отсутствие в будке вентиляции и кондиционера.
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