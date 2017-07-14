Нападение на туристов е Египте: 2 украинца погибли
14 июля 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Два туриста с Украины погибли в отеле египетского курорта Хургада при нападении вооруженного ножом человека. Об этом 14 июля сообщило МВД страны.
Отмечается, что всего ранения получили шесть путешественников, четверо из них выжили. Нападавший задержан. Мотивы злоумышленника выясняются, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.
Ранее в тот же день стало известно, что вооруженный ножом россиянин напал на испанского туриста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 8 июля. Путешественник, личность которого не раскрывается, прогуливался по Северной столице вместе с родными. К 65-летнему испанцу сзади подбежал неизвестный и нанес зарубежному туристу по меньшей мере шесть ударов ножом. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. При допросе он заявил, что ненавидит иностранцев, потому что они живут намного лучше, чем он. Раненый путешественник был ненадолго госпитализирован и вскоре вернулся на родину.
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