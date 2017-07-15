В Европарламенте призвали Азербайджан прекратить использовать гражданское население в качестве щита

PanARMENIAN.Net - Члены Европейского парламента Марек Юрек из Польши и Костас Мавридас из Кипра обратились с призывом к Азербайджану прекратить использовать своих граждан в качестве живого щита.

«Азербайджанские вооруженные силы 4-го июля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Азербайджан установил в населенном пункте многоразовую ракетно-пусковую систему, в результате чего его собственное гражданское население стало живым щитом», - отмечается в обращении депутатов, передает «Новости-Армения» со ссылкой на Asbarez.com..

Они выразили сожаление о погибших и подчеркнули, что этого можно было бы избежать, если бы Азербайджан согласился на внедрение механизма расследования инцидентов, позволяющего установить, какая сторона нарушает режим прекращения огня.

«Минская группа ОБСЕ предлагала это несколько раз. Армянская сторона согласилась. К сожалению, официальный Азербайджан продолжает его отвергать», - отметили депутаты.

Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года, вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов. Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии.

Также депутаты обратились с призывом внедрить независимый следственный механизм ОБСЕ на линии соприкосновения в Карабахе, который, по их мнению, мог помочь избежать апрельской войны в 2016 году, когда Азербайджан обстрелял армянские деревни, убив 12-летнего Вагинака Григоряна, направлявшегося в школу.

Юрек и Мавридас напомнили о военных преступлениях, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в апреле 2016 года.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

«Тела пожилой пары в деревне Талиш были жестоко искалечены азербайджанскими войсками, их уши были отрезаны. Был обезглавлен армянский солдат Карам Слоян, а фотографии головы затем размещены в социальных сетях азербайджанцами в качестве трофея», - говорится в заявлении.

По их словам, жестокое убийство было воспринято как героический акт.

«Эти варварские действия являются косвенным следствием армянофобии в Азербайджане, которая проявляется на самых высоких уровнях, например при героизации Рамиля Сафарова, убившего армянского коллегу во сне с топором в Будапеште», – отмечается в заявлении.

Вместе с тем депутаты отметили, что потери с обеих сторон являются трагедией, и их необходимо полностью предотвратить.

«Недопустимо использование населения в качестве живого щита при обстреле других населенных пунктов, а затем злоупотреблять фотографиями в пропагандистских целях. Механизм расследования должен быть внедрен немедленно», - сказали законодатели.