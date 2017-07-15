Аронян проиграл Непомнящему в 8 туре Гран-при ФИДЕ
15 июля 2017 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян проиграл россиянину Яну Непомнящему в предпоследнем, восьмом туре Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве.
После 8 тура Аронян занимает 14 место. В активе армянского шахматиста 3.5 очка.
В последнем, девятом туре Ароняну встретиться с представителем Объединенных Арабских Эмиратов Салехом Салемом.
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