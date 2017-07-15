Власти США вновь обратились к Верховному суду из-за иммиграционного указа Трампа
15 июля 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская администрация обратилась в пятницу вечером в Верховный суд (ВС) США, добиваясь от него вынесения решения по поводу указа об ужесточении иммиграционного контроля, подписанного весной президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Непосредственным поводом для этого шага стало принятое в четверг решениесуда в Гонолулу (штат Гавайи), расширившее круг близких родственников, на которых упомянутый указ Трампа не распространяется. Окружной судья Деррик Уотсон включил в эту категорию бабушек и дедушек, а также внуков, племянников, двоюродных братьев и сестер, теток и дядьев. Ранее в категорию близких родственников, в соответствии с трактовкой администрации США, входили только родители, супруги, дети, в том числе приемные, а также братья и сестры. Теперь Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, добивается от Верховного суда отмены нового постановления Уотсона.
30 июня власти Гавайев направили в федеральный окружной суд в Гонолулу ходатайство с просьбой разъяснить ряд положений вердикта, вынесенного ранее ВС относительно иммиграционного указа Трампа. Власти штата, в частности, выразили несогласие с трактовкой близких связей и полагали, что наличие родственников из второй группы, а также жениха или невесты тоже должно позволять получить американскую визу.
Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками.
26 июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента. Он решил, что запрет на поездки в США распространяется на жителей этих стран, если у них нет прочных связей с США. Следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.
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