«Птичка упорхнула»: Писатель Севан Нишанян сбежал из турецкой тюрьмы
15 июля 2017 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Нишанян, приговоренный в 2014 году к 11 годам и 8 месяцам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну, сообщает Panorama.am со ссылкой на Armenianweekly.com.
Согласно информации турецких СМИ, 14 июля Нишанян вышел из тюрьмы открытого типа и не вернулся.
В микроблоге писателя в Twitter появилось следующее сообщение: «Птичка упорхнула: желаю того же остальным 80 миллионам».
В 2014 году Нишанян был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы по обвинению в «незаконном строительстве» на территории собственного земельного участка. Он находился в тюрьме с октября 2014 года. Однако по мнению многих представителей интеллигенции, причина заключения Нишаняна под стражу – изданная им книга под названием «Неправильная республика».
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