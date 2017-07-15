Армянскому институту древних рукописей подарили Евангелие 15 века
15 июля 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский институт древних рукописей и книг им. Месропа Маштоца «Матенадаран» пополнился еще одним экспонатом.
Меценаты – Грайр и Рипсиме Дадаян – предоставили в дар музею Евангелие 1471 года, сообщили в «Матенадаране».
18 июля в виртуальном зале музея состоится Евангелия и церемония награждения благотворителей.
Отмечается также, что эта ценная рукопись, известная под названием «Чудотворное Евангелие», хранилась в церкви Святого Геворга села Годарич в Западной Армении. Заказчиком был Ходжа Алексан, который подарил Евангелие своему брату Габриелу.
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