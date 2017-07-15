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Пентагон предупредил о риске закупки Турцией российских ЗРК С-400

Пентагон предупредил о риске закупки Турцией российских ЗРК С-400
15 июля 2017 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил о рисках при закупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», поставив под сомнение их совместимость с техникой НАТО. Своими опасениями он поделился на брифинге 14 июля.

«Проблема в том, насколько системы НАТО совместимы с российскими? Они никогда не будут совместимы», — заявил он, отметив при этом, что оборонному ведомству США необходимо подождать и посмотреть, каким образом Турция будет использовать российские ЗРК, передает РИА Новости.

На вопрос о том, одобряют ли США покупку этих систем Турцией, Мэттис подчеркнул, что это «суверенное решение» Анкары.

Переговоры Турции с Россией по закупкам С-400 начались несколько месяцев назад. Как сообщалось ранее, Анкара собирается потратить на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов.

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Ria.ru: Пентагон прокомментировал закупку Турцией российских ЗРК С-400
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