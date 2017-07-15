Пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде отправят в Каир

PanARMENIAN.Net - Губернатор провинции Красное море генерал Ахмед Абдалла выделил вертолет скорой помощи для транспортировки одной из пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде в госпиталь имени Насера в Каир.

15 июля 28-летний мужчина с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре — две гражданки Армении, Чехии и России — получили ранения. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны, передает РИА Новости со ссылкой на «Аль-Васат».

«Губернатор посетил пострадавших в больницах и убедился, что их состояние стабильное», — пишет издание.

При этом не уточняется, транспортировка какой из пострадавших женщин потребовалась.

Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.

Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.