Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием

PanARMENIAN.Net - Сбивать ракеты комплексов «Искандер», мягко говоря, невозможно каким-либо азербайджанским противоракетным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Соответствующее заявление Арцрун Ованнисян сделал, коснувшись слов министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в интервью РИА Новости о том, что азербайджанские «вооруженные силы (ВС) обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов «Искандер».

«Закир Гасанов выделяется владением знаний ниже уровня командира взвода, что проявлялось множество раз. В этом вопросе З. Гасанов также не далеко продвинулся. Сбивать ракеты комплексов «Искандер», мягко говоря, невозможно каким-либо азербайджанским комплексом. Среди вооружения Азербайджана есть израильский зенитный ракетный комплекс «Барак», который они показали. Речь шла также о приобретении более слабых комплексов «Железный купол». Ни один из этих комплексов не в состоянии сбивать ракеты комплексов «Искандер», – подчеркнул Арцрун Ованнисян, передает Panorama.am.

При этом пресс-секретарь министра обороны Армении назвал примечательным то обстоятельство, что даже представители американской армии, имеющей на вооружении самые совершенные в мире противоракетные комплексы «THAAD», «Patriot», «Standart», с уверенностью не говорят о сбивании ракет комплексов «Искандер».

«Они, не скрывая, отмечают огромную угрозу и практически отсутствие „противоядия” для ракет комплекса «Искандер». А Гасанов эти ракеты уже преодолел. С другой стороны, нет ничего удивительного, если это говорит человек с чрезмерно низким уровнем профессиональных знаний, выделяющийся пустословием», – отметил Ованнисян.

4 июля Азербайджан впервые после четырехдневной войны в апреле 2016 года применил реактивную артиллерию на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха. В ответ армянские подразделения нанесли удар по огневой точке ВС Азербайджана, расположенной в жилой зоне деревни Алханлы. Помимо комбатантов, в ходе инцидента погибли гражданские лица: 52-летняя Сахиба Аллахвердиева и двухлетняя Захра Гулиева.

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